Mehr Anmeldungen an Pädagogischer Hochschule

An der Pädagogischen Hochschule (PH) Vorarlberg haben sich heuer deutlich mehr Interessenten für das Aufnahmeverfahren angemeldet als in den vergangenen Jahren. Vor allem für das Lehramtsstudium der Primarstufe ist die Nachfrage gestiegen.

Es sei ein erfreulicher Trend, sagt der Rektor der Pädagogischen Hochschule Vorarlberg, Gernot Brauchle. Die Ausdehnung der Studienzeit für das Lehramt von drei auf vier Jahre habe nämlich massive Auswirkungen gehabt. Die Folgen waren laut Brauchle rund 30 Prozent weniger Studienbeginner. Jetzt sei die Zahl der Anmeldungen wieder so hoch wie vor drei Jahren.

Deutlich mehr Frauen als Männer in der Primarstufe

Für das Aufnahmeverfahren der angehenden Volksschullehrer haben sich 92 Interessenten angemeldet. Der Großteil davon ist weiblich, sagt Brauchle. „Wir haben zurzeit ein Verhältnis von 1:7 oder 1:8 - also siebenmal oder achtmal mehr Frauen als Männer. Wir hätten gerne junge Männer in der Primarstufe. Das ist ein Bereich, der deutlich ausbaufähig wäre“, so der PH-Rektor.

Auch für das Lehramt in der Sekundarstufe gebe es einen positiven Trend. Mit 82 Anmeldungen gebe es zwar etwas weniger als im Vorjahr, aber dafür stünde noch ein weiterer Aufnahmetermin Ende August an. Brauchle geht davon aus, dass nach diesem Termin die Zahlen deutlich über jenen der vergangenen Jahre liegen werden.

Auffallend sei auch, dass beim Aufnahmeverfahren deutlich weniger angehende Lehrer durchfallen. Laut Brauchle liegt das daran, dass sich die Bewerber besser auf den Test vorbereiten, um ihren Berufswunsch „Lehrer“ verwirklichen zu können.

Links: