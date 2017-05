Mositech investiert 2,7 Millionen Euro

Das Dornbirner Medizintechnikunternehmen Mositech steht laut Wirtschaftspresseagentur vor einer Millioneninvestition. Der bisher angemietete Firmensitz soll gekauft und die Nutzfläche fast verdoppelt werden.

Geplant ist, die Nutzfläche von 400 auf 700 Quadratmeter zu erhöhen und die Werkstätten samt IT-Infrastruktur auf den neuesten Stand zu bringen. Die Arbeiten sollen im November abgeschlossen sein. Das gesamte Investitionsvolumen für die genannten Maßnahmen beziffert Firmengründer Christof Moosbrugger mit rund 2,7 Millionen Euro.

2016: Umsatz von 18,7 Millionen Euro

Die Mositech Medizintechnik GmbH erzielte im Geschäftsjahr 2016/17 einen Umsatz von 18,7 Millionen Euro. Das entspricht einem Plus von fast 19 Prozent. Derzeit werden 48 Mitarbeiter beschäftigt. Neben dem Firmenstammsitz in Dornbirn gibt es eine Niederlassung in Wien und eine Tochterfirma in der Schweiz, die bereits rund ein Viertel des Umsatzes beisteuere.

Das Unternehmen ist auf Vertrieb und Service medizintechnischer Produkte, wie Mikroskope oder Laser diverser Hersteller, spezialisiert. Mit dem neu aufgestellten Firmensitz soll es laut Christof Moosbrugger möglich sein, Logistiklösungen zukünftig auch über die Grenzen hinaus anbieten zu können. Das sei ein erklärtes strategisches Ziel von Mositech.