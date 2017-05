Weniger Eheschließungen und Scheidungen

In Vorarlberg haben im vergangenen Jahr insgesamt 2.218 Paare geheiratet, laut Statistik Austria ein leichter Rückgang von knapp zwei Prozent im Vergleich zum Jahr davor. 70 Prozent davon waren Erst-Ehen.

Der Großteil der Eheschließungen fand in Österreich statt, nämlich 1.964. Die restlichen Vorarlberger Paare wurden im Ausland getraut. Laut einer aktuellen Studie der Statistik Austria war die Braut im Durchschnitt 30 Jahre alt, der Brätigam knapp 33. Stark gestiegen, nämlich um 60 Prozent, ist die Zahl der eingetragenen Partnerschaften im Land: 2016 waren es insgesamt 16. Österreichweit wurden im vergangenen Jahr 44.890 Ehen geschlossen, um 388, also einem Prozent mehr, als 2015.

Um ebenfalls gut zwei Prozent zurückgegangen ist die Anzahl an Scheidungen, heißt es bei der Statistik Austria. So wurden im vergangenen Jahr in Vorarlberg 650 Ehen geschieden. Im Durchschnitt hält eine Ehe in Vorarlberg zwölfeinhalb Jahre. Bei der Scheidung sind die Frauen im Mittel 42 Jahre alt, und die Männer 45. Die Scheidungsrate in Vorarlberg beträgt derzeit knapp 39 Prozent. Am höchsten ist sie in Wien mit über 47 Prozent. Österreichweit wurden im vergangenen Jahr 15.919 Ehen geschieden.