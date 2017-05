Jugendliche zünden haushohe Tanne an

Zwei Jugendliche haben am Sonntag in Feldkirch eine haushohe Tanne angezündet und sind danach geflüchtet. Die beiden wurden von Zeugen beobachtet. Die Polizei bittet um weitere Hinweise.

Der Vorfall ereignete sich Sonntagnachtmittag, gegen 16.45 Uhr, in der Rheticusstraße in Feldkirch. Die Tanne stand direkt neben einem Wohnhaus. Die Täter ließen einen offensichtlich geschmolzenen schwarzen Benzinkanister am Tatort zurück. Der Brand konnte durch die Feuerwehr Feldkirch Tosters gelöscht werden. Zeugen konnten beobachten, dass zwei Jugendliche vom Tatort wegrannten, wobei die Hose des Burschen zuerst noch gebrannt haben soll.

Beschreibung der beiden Täter

Das Mädchen ist zwischen 12 und 15 Jahre alt, schlank und hat lange blonde Haare. Der Bursche ist ebenfalls zwischen 12 und 15 Jahre alt, schlank und trug eine braune Camouflage Hose die durch den Brand beschädigt worden ist, er hat eventuell Brandverletzungen. Personen die dazu Hinweise haben oder Angaben machen können werden gebeten sich mit der PI Feldkirch in Verbindung zu setzen.