Steuerinfotag: Experte klärt auf

Der Familienverband bietet am Montag einen kostenlosen Steuerinfotag an. 2017 brachte einige Änderungen für Familien, etwa beim Kinderbetreuungsgeld oder der Absetzbarkeit von Betreuungskosten, darüber soll aufgeklärt werden.

Von den Steuergeldern, die im Budget für Familien reserviert sind, wird nur ein Drittel abgeholt, sagt Andreas Prenn, Obmann des Vorarlberger Familienverbandes. Damit Familien zu ihrem Geld kommen, bietet der Familienverband am Montag einen kostenlosen Steuerinfotag an. Steuerexperte Michael Goldner gibt dabei individuelle Steuertipps. Goldner stellt sich am Montag von 14 bis 17 Uhr kostenlos für telefonische Beratungsgespräche zur Verfügung.

Zehn Steuertipps rund um das Kindergeld, den Alleinverdienerabsetzbetrag, Mehrkindzuschlag oder auch den Unterhaltsabsetzbetrag finden Sie auf der Homepage des Familienverbandes. Der Steuerexperte Michael Goldner ist am Montag unter der Telefonnummer 05522/733 65-0 erreichbar.