Seewald neue Vorsitzende der ÖGB-Frauen

Iris Seewald ist die neue Landesfrauenvorsitzende des ÖGB. Auf der 19. Landesfrauenkonferenz in Feldkirch wurden darüber hinaus die Weichen für die Zukunft gestellt.

Bundesfrauenvorsitzende Renate Anderl betonte in Feldkirch, auch in Vorarlberg habe sich einiges für die Frauen verbessert. Es gebe aber noch viel zu tun, etwa beim Mindestlohn oder der Arbeitszeitflexibilisierung. Ein 12-Stunden-Tag komme für Gewerkschaft und AK nicht in Frage und sei absolut nicht mit der Familie vereinbar.

ÖGB

Einkommensschere soll geschlossen werden

In einem Leitantrag fordern die ÖGB-Frauen konkrete Maßnahmen, um die Einkommensschere zu schließen, und die Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Familie, Privatleben und Beruf zu verbessern. Unter anderem fordern sie einen Mindestlohn von 1.700 Euro brutto im Monat. Gerade Frauen im Niedriglohnsektor würden davon profitieren.

Außerdem verlangen sie höhere Gehälter der Beschäftigten in frauendominierten Branchen, insbesondere im Dienstleistungssektor, bei Gesundheit und Pflege und im Sozialbereich. Die neue Landesfrauenvorsitzende Seewald ist Betriebsratsvorsitzende beim Institut für Sozialdienste (ifs). Sie löst Doris Pfeiffer ab, die das Amt acht Jahre lang innehatte.