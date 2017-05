Lieferwagen fährt auf Baustellenabsperrung

Eine 26-jährige Lieferwagenfahrerin ist am Samstagmorgen auf der A1 zwischen St. Margrethen und Rheineck (beide CH) auf eine Baustellenabsperrung gefahren. Ein Fahrstreifen bleibt voraussichtlich bis Montag gesperrt.

Laut Polizeiangaben fuhr die 26-Jährige gegen 7.20 Uhr auf der A1 von St. Margrethen in Richtung St. Gallen. Im Baustellenbereich fuhr sie mit ihrem Lieferwagen aus unbekannter Ursache gegen eine Absperrung und befuhr die mobilen Schutzwände anschließend für mehrere Meter. Schließlich kam der Wagen aufgebockt auf den Wänden zu stehen.

Polizei St. Gallen

Für die Bergung des Fahrzeugs musste der linke Fahrstreifen gesperrt werden. Dabei wurde festgestellt, dass austretendes Öl in einen Schacht und dann via Freibach in Richtung des Alten Rheins floss, was eine Ölsperre nach sich zog. Aus Sicherheitsgründen wird der betroffene Fahrstreifen jetzt bis Montag gesperrt.