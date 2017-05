Allergiker als Chance für den Tourismus

Trotz vieler Betroffener gibt es in Vorarlberg kaum Tourismusbetriebe, die sich um Allergiker kümmern. Mediziner und Touristiker sehen in dieser Zielgruppe eine Chance für den Tourismus.

Fast zwei Millionen Österreicher leiden an einer Allergie. Sie tun sich schwer, sorgenfrei in den Urlaub zu fahren: Hotelbetten oder Teppiche können allergischen Schnupfen und geschwollene Augen auslösen, Nahrungsmittel-Allergien vermiesen die Freude an reichgedeckten Frühstücksbuffets.

Neue Angebote gefordert

Hier bräuchte es ganz eigene Angebote, sagt Primar Wolfgang Elsässer vom Landeskrankenhaus Feldkirch. Es gebe rund 20 Prozent Allergiker in Österreich. Gerade Milben-Allergiker würden vieles dafür tun, den eigenen Haushalt milbenfrei zu halten - nur um dann im Urlaub einer hohen Belastung ausgesetzt zu sein. „Und da sehe ich es natürlich als extrem vorteilhaft, wenn die Patienten auch die Möglichkeit haben, diesen Belastungen aus dem Weg zu gehen.“

Christian Schützinger, der Leiter des Vorarlberg-Tourismus, hält das Angebot ebenfalls für ausbaufähig. „Gesundheit in den Bergen, bewusste Rekreation, Erholung, sind Themen, die für den alpinen Raum hochrelevant sind. Also ich sehe Potenzial dahinter.“ Er denke auch, dass die alpine Luft freier von Allergenen sei und den Menschen deswegen gut tue.