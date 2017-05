AK-Fraktionen sind Spitzenreiter bei Förderungen

Die Vorarlberger Arbeiterkammer-Fraktionen bekommen österreichweit die höchsten Förderungen, berichtet die Wirtschaftspresseagentur. Zwischen 2005 und 2015 seien sie um fast 50 Prozent gestiegen - ein Spitzenwert.

Die Förderungen stiegen in diesem Zeitraum von 265.000 Euro auf 298.000 Euro. Gleichzeitig stieg die Inflation um rund 24 Prozent. Die Förderungen für die in der AK-Vollversammlung vertretenen Fraktionen legten damit doppelt so stark zu wie die Inflation. Auf dem zweiten Platz im Österreich-Vergleich liegt Wien: Dort stiegen die Förderungen zwischen 2005 und 2015 um 35 Prozent.

AK: Wirtschaftliche Entwicklung entscheidend

AK-Vorarlberg-Direktor Rainer Keckeis erklärte die hohen Förderungen mit der wirtschaftlichen Entwicklung im Land. Je mehr Arbeitsplätze es gebe, desto mehr Kammerumlage werde bezahlt. In Vorarlberg gab es 2006 einen Grundsatzbeschluss, demzufolge für jedes Kammermitglied eine Pro-Kopf-Quote bezahlt wird. Sie ist gekoppelt an die Einnahmen aus der Kammerumlage - zwei Prozent davon werden für die Förderungen herangezogen.

In der Vollversammlung der AK sitzen 70 Kammerräte. Die ÖVP-nahe ÖAAB hält 37 Sitze, die SPÖ-nahe Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter (FSG) 19. Sechs Sitze entfallen auf die Freiheitlichen und Parteifreien Arbeitnehmer (FA), jeweils vier auf die Neue Bewegung Zukunft (NBZ) und die Fraktion Gemeinsam (Grüne und Unabhängige).