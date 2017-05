Lukse fehlt am Sonntag - bleibt aber im Ländle

Der SCR Altach muss im Schlüsselspiel im Kampf um eine Teilnahme am Europacup auf eine Stammkraft verzichten: Goalie Andreas Lukse wird am Sonntag gegen Sturm Graz fehlen. Dem Verein dürfte er aber auch in Zukunft erhalten bleiben.

Lukse leidet an Muskelproblemen im Oberschenkel und wird daher am Sonntag nicht spielen können. „Mit aller Gewalt würde es sich vielleicht ausgehen, aber das Risiko wäre zu hoch. Der Plan ist, dass ich nächste Woche ins Mannschaftstraining einsteige“, sagte Lukse der APA.

APA/ Dietmar Stiplovsek

Er wird am Sonntag von Martin Kobras vertreten. In der Tabelle liegt Altach derzeit einen Punkt hinter Sturm Graz auf Tabellenrang vier, ein Sieg wäre mit Blick auf den Europacup wichtig.

Abschied unwahrscheinlich

Der 29-Jährige wird den Altachern wohl auch in Zukunft erhalten bleiben. Er fühle sich mit seiner Frau und seiner einjährigen Tochter im Ländle pudelwohl, sagte Lukse: „Ich gehe davon aus, dass ich bei Altach bleibe.“

Zuletzt war immer wieder über eine Rückkehr zu Rapid Wien spekuliert worden. Nach dem Abschied seines ehemaligen Förderers Damir Canadi dürfte sich das Thema aber erledigt haben. „Das war schon vorher kein Thema und jetzt noch weniger, wenn Canadi nicht mehr bei Rapid ist“, so Lukse.