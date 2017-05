Abgängiger Mann tot aufgefunden

Ein 78-jähriger Mann ist am Freitagnachmittag in Hard tot aufgefunden worden. Der Mann wurde seit Mittwoch vermisst. Laut Polizei soll er auf einer Wiese ausgerutscht und in einem Graben ertrunken sein.

Zwei Tage lang suchte man nach dem 78-Jährigen, der am Mittwoch nicht mehr ins Sozialzentrum Senecura in Hard zurückgekehrt war. Am Freitag gegen 15.35 Uhr wurde sein lebloser Körper im Bereich des Dielengrabens in Hard gefunden. Laut Polizeiangaben dürfte der Mann über eine Wiese in Richtung des Grabens gelaufen, ausgerutscht und dann ertrunken sein. Ein Fremdverschulden könne ausgeschlossen werden.