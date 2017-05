33-Jähriger wegen versuchten Mordes vor Gericht

Am Landesgericht Feldkirch muss sich heute Vormittag ein 33-Jähriger wegen versuchten Mordes verantworten. Er soll einen 23-Jährigen vor einem Wettlokal in Feldkirch mit einem Klappmesser lebensbedrohlich verletzt haben.

Am 24. Jänner kam es in einem Wettlokal zu einem Streit zwischen den beiden Türken. Auslöser war die Frage, wer von beiden zuerst seine Wette abgeben darf. Fünf Minuten vor Spielschluss eines Fußballmatches wollte der 23-Jährige eine sogenannte Livewette abgeben. Vor ihm am Schalter stand der 33-Jährige, der ihn nicht vorgehen ließ, obwohl er anscheinend erst eine Wette für den nächsten Tag abgeben wollte.

Gerichtsmediziner: Opfer beinahe verblutet

Vor der Tür des Wettlokals kam es kurz darauf zum Streit zwischen den beiden Männern. Der 33-Jährige soll seinem Opfer mit einer acht Zentimeter langen Klinge einen Stich in den Bauch versetzt haben. Das Zwerchfell wurde verletzt und die Leber wurde durchstochen. Laut Gutachten von Gerichtsmediziner Walter Rabl wäre der 23-Jährige beinahe verblutet. Der Angeklagte soll kurz vor der Tat Cannabis konsumiert haben.

Der bislang unbescholtene und arbeitslose Angeklagte sagte bei der Polizei aus, dass er seinem Gegner nur Angst machen wollte. Er habe ihn aber nicht verletzten oder sogar töten wollen. Über die Tötungsabsicht werden heute die Geschworenen entscheiden.