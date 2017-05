Wahlkartenaffäre: Prozess startet heute

Wegen Amtsmissbrauch muss sich heute Nachmittag ein Mitarbeiter der Stadt Hohenems vor dem Landesgericht Feldkirch verantworten. Es geht um die Ausgabe von Wahlkarten bei der Bürgermeister-Stichwahl im Jahr 2015.

Dem Mann wird vorgeworfen, bei der Stichwahl in 29 Fällen Wahlkarten ausgestellt zu haben, ohne dass dafür persönliche Anträge der Wahlberechtigten vorlagen. In 23 der Fälle soll er Wahlkarten als Sammelbestellung für Bewohner des städtischen Seniorenheims rechtswidrig an dritte Personen ausgegeben haben.

Im Falle eine Verurteilung drohen dem Beamten bis zu fünf Jahre Haft. Die Verfahren gegen Ex-Bürgermeister Richard Amann (ÖVP), vier weitere Stadtbedienstete und einen Wahlhelfer wurden wegen Mangels an Beweisen eingestellt.

