Ranking: Studenten sehr zufrieden mit der FH

Die Fachhochschule Vorarlberg hat in einem internationalen Hochschulranking Spitzenwerte erzielt. Beim CHE-Ranking bewerten die Studierenden einzelner Studiengänge ihre Studienbedingungen.

Beim CHE-Ranking - laut Fachhochschule das größte Hochschulranking des deutschsprachigen Raumes - wurden heuer die Studiengänge Wirtschaftsingenieurwesen, Betriebswirtschaft und Soziale Arbeit bewertet.

Der Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen ist in der Bewertung der Studierenden in allen Kategorien in der Spitzengruppe und zählt damit zu den Besten im gesamten deutschsprachigen Raum. Auch die Studiengänge Internationale Betriebswirtschaft und Soziale Arbeit erzielten sehr gute Ergebnisse – sowohl österreichweit, als auch im internationalen Vergleich.

Beste Noten für Wirtschaftsingenieurwesen

Den absoluten Spitzenplatz in seinem Fachbereich in Österreich erzielte der berufsbegleitende Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen. Er wurde von den Studierenden in allen Kategorien in die Spitzengruppe gereiht.

Das heißt: Die Studierenden sind mit ihrer Studiensituation insgesamt sehr zufrieden und bewerten dies mit der hervorragenden Note von 1,5. In den einzelnen Bereichen liegen die Werte zwischen 1,2 und 1,7.

Gute Noten für Praxisbezug

Auch der Bachelorstudiengang Soziale Arbeit konnte im CHE-Ranking sehr gute Ergebnisse erzielen und sich sowohl in Österreich als auch im Vergleich mit den deutschen Hochschulen in der Spitzengruppe positionieren. Eine führende Position nimmt der Studiengang bei den „Kontakten zur Berufspraxis“, bei der „Unterstützung am Studienanfang“ sowie bei den „Drittmitteln pro Professur“ ein.

Sehr gute Werte für Beratungen

Ebenfalls sehr gut bewertet wurden die Bachelorstudiengänge Internationale Betriebswirtschaft. So bewerteten die Studierenden die Studiensituation gesamt mit 1,7. Im Detail liegen die Werte zwischen 1,3 und 2,2.

Spitzenwerte erreichten die Bachelorstudiengänge Internationale Betriebswirtschaft, Vollzeit und berufsbegleitend in der Kategorie „Internationale Ausrichtung von Studium & Lehre“. Auch die „Unterstützung und Beratung bei der Vorbereitung des Auslandsstudiums“ bewerteten die befragten Studierenden mit 1,5.

Links: