Seriendieb in Feldkirch überführt

Ein 41-jähriger Dieb wurde am Samstag in Feldkirch überführt. Der Mann soll für mehrere Diebstähle in Kosmetikgeschäften verantwortlich sein. Der in Polen wohnhafte Mann wurde in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert.

Ein 41-jähriger Mann wurde am Samstag gegen 12.10 Uhr in einem Kosmetikgeschäft in der Feldkircher Innenstadt beim Stehlen von Parfum beobachtet. Dabei führte der in Polen wohnhafte Mann eine eigens dafür präparierte Einkaufstasche mit sich. Noch vor dem Eintreffen der Polizei gelang es dem Mann, die Flucht zu ergreifen.

Serientäter: Diebesgut sichergestellt

Der 41-Jährige wurde jedoch von einem Passanten verfolgt und konnte kurz darauf von Beamten der Stadtpolizei Feldkirch in der Bahnhofstraße festgenommen werden. Ein Versuch, die mitgeführte Tasche mit dem Diebesgut zuvor zu verstecken beziehungsweise wegzuwerfen, scheiterte. Die folgenden Ermittlungen ergaben, dass der Mann noch für eine Reihe gleichgelagerter Diebstähle in Frage kommt. Bei der Durchsuchung eines Schließfaches beim Bahnhof Bregenz wurde zudem weiteres Diebesgut, ebenfalls Parfums, sichergestellt. Der Beschuldigte wurde in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert.