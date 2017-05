47-jähriger Mann in Schlafzimmer überfallen

Drei unbekannte Täter haben Dienstagabend einen 47-jährigen Mann in Altach überfallen und zusammengeschlagen. Der Mann wurde dabei schwer verletzt. Die drei Täter konnten flüchten. Die Polizei bittet um Hinweise.

Der Vorfall ereignete sich Dienstagabend gegen 19.45 Uhr in der Schäflestraße. Der 47-jährige Mann wurde beim Aufsperren seiner Wohnungstüre von den Tätern überrascht und in seine Wohnung gedrückt. Im Schlafzimmer wurde das Opfer am Boden liegend von den Tätern mehrfach geschlagen.

Rippenbrüche und Verletzungen im Gesicht

In weiterer Folge durchsuchten die Täter das Schlafzimmer und entwendeten eine Handkasse mit geringem Inhalt, heißt es bei der Polizei. Anschließend flüchteten die Täter zu einem im Nahbereich abgestellten Pkw und fuhren in Richtung Achstraße davon. Durch die Schläge erlitt das Opfer Verletzungen im Gesicht sowie mehrere Rippenbrüche. Der 47-Jährige befindet sich derzeit in stationärer Behandlung.

Die Täterschaft dürfte sich aufgrund von Zeugenaussagen bereits über einen längeren Zeitraum im Bereich der Schäflestraße/Enderstraße/Achstraße aufgehalten und dem Mann aufgelauert haben. Die drei Täter waren in Begleitung einer Frau, welche bei der unmittelbaren Tathandlung jedoch nicht beteiligt war.

Täterbeschreibung:

3 Männer, ca. 20 – 30 Jahre alt, schlank, südländischer Herkunft, dunkle Kleidung. Einer der Täter trug einen dunklen Vollbart. Begleiterin: ca. 20-25 Jahre alt, sehr schlank, südländischer Herkunft, dunkle Kleidung.

Täterfahrzeug:

PKW, Marke Audi, älteres Baujahr, Farbe grau, deutsches Kennzeichen mit den Anfangsbuchstaben GM (Gummersbach bei Köln)

Die Polizeiinspektion Altach ersucht um Hinweise aus der Bevölkerung. Polizeiinspektion Altach, (Tel. +43 (0) 59 133 8151)