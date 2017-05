Erfolgsmodell Connexia: Land zieht Bilanz

Im Pflegebereich werden immer mehr Pflegekräfte benötigt. In den vergangenen fünf Jahren gab es einen Zuwachs von fast 13 Prozent. Die Connexia Implacement-Stiftung bildet diese Kräfte aus. Die Stiftung feiert nun ihr fünfjähriges Jubiläum.

In den vergangenen fünf Jahren gab es im Pflegebereich einen Zuwachs von fast 13 Prozent. Die Zahl der Beschäftigten hat sich um 4.000 erhöht. Auch bei Wiedereinsteigern, die aktuell keine Arbeit haben, wachse das Interesse an diesen Berufen. Ausgebildet werden die Pflegekräfte bei der Connexia Implacement-Stiftung, die vor fünf Jahren gegründet wurde. Die Zuständigen bei der Landesregierung und beim AMS ziehen nach fünf Jahren Bilanz und sprechen von einem Erfolgsmodell.

370 Interessierte sind derzeit in Ausbildung

2.800 Personen haben sich für einen Pflegeberuf interessiert und das Beratungsangebot bei Connexia genutzt. 288, also gut zent Prozent, haben seither eine Ausbildung absolviert und sind in der Pflege tätig, sagt Soziallandesrätin Katharina Wiesflecker. Aktuell befinden sich weitere 370 in Ausbildung. Vergangenes Jahr wurde untersucht, in welche Bereiche die Absolventen gehen. Einge streben ein Diplom im Gesundheits- und Krankenpflegebereich an, andere wiederum haben sich für die psychiatrische Gesundheits- und Krankenpflege entschieden, aber auch andere Bereiche wie die Asisstenz, die Fachsozialbetreuung oder die Altenarbeit seien beliebt, sagt Wiesflecker.

Viele bleiben auch nach ihrer Ausbildung noch in selben Pflegeheim, sagt die Leiterin der Stiftung, Reingard Fessler. So hätten 124 Personen gleich nach Abschluss der Ausbildung in ein fixes Dienstverhältnis gewechselt. Erfreulich sei auch, so Fessler, dass 95 Prozent der Absolventen in Vorarlberg geblieben sind um hier zu arbeiten. Zudem würden 68 Prozent der Absolventen noch in derselben Einrichtung arbeiten, in der sie direkt nach der Ausbildung begonnen hätten. Und 99 Prozent, so Fessler, würden die Ausbildung wieder machen und sähen sich in fünf Jahren nach wie vor dort, wo sie jetzt seien.