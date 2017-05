Unfall-Lenker hat Ersthelfer gebissen

Gesundheitliche Probleme dürften die Ursache für einen Verkehrsunfall auf der S16 am Mittwochnachmittag gewesen sein. Der Unfall-Lenker biss einen Ersthelfer in den Arm und musste von den Einsatzkräften am Boden fixiert werden.

Kurz vor 17.00 Uhr kam der 39-jährige Lenker aus Deutschland auf der Arlbergschnellstraße S16 in Innerbraz von der Fahrbahn ab und touchierte die Betonleitwand. Danach fuhr er über die Gegenfahrbahn und prallte gegen eine Leitschiene.

Helfer wurden attackiert

Als nachkommende Fahrzeuglenker dem Mann helfen wollten, wurden sie von ihm attackiert. Der 39-Jährige biss einen Ersthelfer in den rechten Unterarm. Die Einsatzkräfte mussten den Unfall-Lenker am Boden fixieren, der Notarzt konnte dann laut Polizeiangaben ein beruhigendes Medikament verabreichen.

Der Mann wurde ins Landeskrankenhaus Rankweil eingeliefert. Die Polizei geht von psychischen Problemen des 39-Jährigen als Unfallursache aus.