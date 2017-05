22-Jährige kracht ungebremst in Lkw-Heck

Eine 22-jährige Pkw-Lenkerin ist bei einem Unfall am Dienstag in Reuthe schwer verletzt worden. Die Frau bemerkte zu spät, dass ein vor ihr fahrender Lkw bremste, rutschte vom Brems- aufs Gaspedal ab und fuhr frontal ins Heck des Lkw.

Laut Polizeiangaben fuhr die 22-Jährige gegen 16.35 Uhr auf der L200 von Mellau in Richtung Reuthe. In der Parzelle Reuthe-Platten verringerte ein vor ihr fahrender, 47-jähriger Lkw-Lenker die Geschwindigkeit seines Fahrzeugs, weil er in eine Hauseinfahrt abbiegen wollte.

Polizei

Die junge Frau bemerkte das zu spät. Beim Bremsen rutschte sie vom Bremspedal aufs das Gaspedal ab, ihr Pkw krachte in der Folge ungebremst ins Heck des Lkw. Die Front des Pkw schob sich dabei unter den Lkw. Die junge Frau erlitt beim Aufprall schwere Verletzungen, sie wurde ins Landeskrankenhaus Bregenz eingeliefert. Ihr 19-jähriger Mitfahrer und der Lkw-Lenker blieben unverletzt.