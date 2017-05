Brand in Dornbirner Mehrfamilienhaus

In Dornbirn ist am Dienstagnachmittag in einem Mehrfamilienhaus ein Zimmerbrand ausgebrochen. Die Feuerwehr mit 40 Mann konnte das Feuer rasch löschen. Verletzt wurde niemand. Die Urache für den Brand ist noch unklar.

Das obere Geschoss der Doppelhaushälfte wurde nach Angaben der Polizei schwer beschädigt. Durch den Brand entstand starker Rauch, die Bewohner konnten sich aber selbst auf dem Vorplatz des Hauses in Sicherheit bringen.