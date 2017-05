1.700 Vorarlberger bei „Erasmus“-Programm

In den letzten drei Jahren haben über 1.730 junge Menschen aus Vorarlberg am europäischen Bildungsaustauschprogramm „Erasmus“ teilgenommen. Das Interesse steige ständig, hieß es am Dienstag in einer Zwischenbilanz der Landesregierung aus Anlass des Europa-Tages.

Die Fachhochschule Vorarlberg ist seit 20 Jahren Partner des Erasmus-Programms. Damals wagten 27 Studierende ein Auslandssemester, inzwischen sind es rund 120 pro Semester, insgesamt waren es bisher über 3.300. Auslandserfahrungen sind aber auch für Pädagogen möglich oder als verpflichtende Berufspraktika: Fast 1.000 Schülerinnen der HLW Rankweil waren dafür schon im Ausland.

Die Zahl der Vorarlberger Teilnehmer an Erasmus steige ständig, so Landesstatthalter Karlheinz Rüdisser (ÖVP). 2014 seien es 445 gewesen, im vergangenen Jahr schon 540, Tendenz steigend.

Seit 30 Jahren besteht das europäische Bildungsaustauschprogramm „Erasmus plus“. Ursprünglich nur für Studenten gedacht, die ein Auslandssmester absolvieren wollen, geht das Programm inzwischen quer durch alle Bildungsebenen. In der aktuellen Förderperiode 2014 bis 2020 stellt die EU dafür 14,7 Milliarden Euro zur Verfügung.

Infoabend für Interessierte

Durch gemeinsame Projekte flossen in den letzten Jahren drei Millionen Euro aus der EU nach Vorarlberg, wie Bildungslandesrätin Mennel betonte. Durch das Programm hätetn sehr viele die Chance auf ein EU-Praktikum im EU-Ausland. Am Mittwoch in einer Woche gibt es an der Fachhochschule in Dornbirn einen Informationsabend für Jugendliche und Studierende, die sich für einen Erasmus-Auslandsaufenthalt interessieren.