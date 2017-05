Schwarzenberg: Termin für Neuwahl fixiert

Die Vorarlberger Landesregierung hat am Dienstag den Wahltermin für die Neuwahl des Bürgermeisters in Schwarzenberg bekanntgegeben. Die Wahl findet am 16. Juli 2017 statt.

Die Neuwahl ist gesetzlich erforderlich, weil der bisherige Bürgermeister Armin Berchtold vor zwei Wochen aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten war - mehr dazu in Schwarzenberger Bürgermeister tritt zurück (vorarlberg.ORF.at; 25.4.2017).