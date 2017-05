Feuerwehr hat das Problem der Überalterung

Die Vorarlberger Feuerwehren suchen dringend Nachwuchs. Etwa ein Viertel der aktiven Feuerwehrleute ist über 60 Jahre alt. Wir brauchen die Jugend dringend, sagt Landesfeuerwehr-Inspektor Hubert Vetter, nur so könne die Einsatzfähigkeit erhalten bleiben.

Absolut betrachtet steigt die Zahl der jungen Feuerwehrleute ständig an, sagt Vetter. Zwar nur leicht, dafür aber seit einigen Jahren. Insgesamt hat die Feuerwehrjugend derzeit 900 Mitglieder in 80 Gruppen. Das Problem: Die Gruppe der über 60-Jährigen wird ebenfalls immer größer, derzeit sind es 1.700.

Aktive Jugendarbeit wird betrieben

„Wir brauchen die Jugend dringend“, damit wird den Aktivstand halten und nachhaltig einsatzfähig bleiben können, sagt Vetter. Dies werde mit einer aktiven Jugendarbeit versucht, aber auch damit, dass topfitte ältere Feuerwehrmitglieder im aktiven Dienst behalten werden.

Schwierig ist es jedenfalls bei den Frauen, sagt Vetter. In der Feuerwehrjugend sind noch zehn bis zwölf Prozent Mädchen. Mit Heirat oder Geburt kehren sie meist nicht mehr zur Feuerwehr zurück.

Per Video werden Feuerwehrleute gesucht

Eine Feuerwehrgruppe in Salzburg wirbt derzeit mit einem drastischen Video für Nachwuchs. Zu sehen ist ein Feuerwehrauto, das mit genau einem Mann zum Einsatz unterwegs ist - mehr dazu in Stadt sucht per Werbevideo Feuerwehrleute (vorarlberg.ORF.at; 8.5.2017).