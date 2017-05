„KernJahr“ für orientierungslose Maturanten

Was tun, wenn man nach der Matura überhaupt nicht weiß, welchen Beruf man ergreifen möchte? Genau für diese Gruppe wurde das Projekt „KernJahr“ ins Leben gerufen. Die Orientierungslosigkeit sollen klare Vorstellungen weichen.

Hunderte Schüler konzentrieren sich derzeit in Vorarlberg auf die Matura. Sie zu schaffen, ist das große Ziel. Und dann? Dann fallen viele in ein Loch. Welchen Beruf soll ich ergreifen? Wo liegen überhaupt meine Fähigkeiten? Vor sieben Monaten haben vier engagierte Frauen das Projekt „KernJahr“ ins Leben gerufen. Jugendliche sollen sich besser einschätzen lernen. Sie schnuppern in zahlreichen Berufen oder machen ein Auslandspraktikum.

Mit Interessen und Stärken beschäftigen

Drei Tage lang haben sich die Jugendlichen pro Woche unter Anleitung mit ihren Interessen und Stärken beschäftigt. Zwei Tage haben sie über mehrere Monate gearbeitet, um die Monatsgebühr für das Kernjahr von 340 Euro bezahlen zu können. Beim Projekt geht es darum in die Berufswelt hinein zu schnuppern, auszuprobieren. Sollten sich genügend interessierte Jugendliche melden, wird das Projekt „KernJahr“ im Herbst wiederholt.

