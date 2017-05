Doppelmayr übernimmt Schweizer Frey AG

Der Doppelmayr/Garaventa-Gruppe mit Sitz in Wolfurt hat den Schweizer Seilbahnbauer Frey AG übernommen. Es handle sich dabei um die logische Fortführung der vor zwei Jahren begonnenen strategischen Partnerschaft.

Die Übernahme durch Doppelmayr erfolgte rückwirkend ab 1. April und erfolgte im Rahmen der Nachfolgeregelung von Peter Frey, der bislang Alleinaktionär der Frey Holding AG war. Über den Kaufpreis gibt es keine Angaben.

Name bleibt erhalten

Die Frey AG mit Sitz in Stans (Kanton Nidwalden) stellt Steuerungsanlagen für Seilbahnen her. Name und Marke sollen auch nach der Übernahme erhalten bleiben, für die rund 100 Mitarbeiter in Stans ändert sich also nichts. Doppelmayr-Geschäftsführer Thomas Pichler fungiert zukünftig als Verwaltungsratspräsident.

Mitübernommen wurde die 100-Prozent Tochter Frey FUA AG, deren Betrieb in Schwaben bei München angesiedelt ist. Sie ist im Bereich Fernüberwachungs- und Signalanlagen tätig. Nicht betroffen von der Übernahme ist hingegen die Frey Austria GmbH, sie arbeitet auch zukünftig unabhängig von der Doppelmayr/Garaventa-Gruppe.

Fast 2.700 Mitarbeiter

Die Doppelmayr/Garaventa-Gruppe hat Produktionsstandorte sowie Vertriebs- und Serviceniederlassungen in über 30 Ländern. Weltweit beschäftigt die Gruppe insgesamt 2.670 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2015/16 erwirtschaftete man einen Umsatz von 834 Mio. Euro. Der Umsatz der Frey AG soll zuletzt zwischen 14 und 18 Mio. Euro betragen haben.