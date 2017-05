Zwei Häuser im Jüdischen Viertel beschmiert

Unbekannte haben in der Nacht auf Montag insgesamt vier Hausfassaden an zwei Gebäuden im Jüdischen Viertel in Hohenems mit Zeichen und Satzfragmenten besprüht. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Täter sollen die Gebäude in der Harrachgasse und Marktstraße zwischen 2.20 und 7.00 Uhr mit dunkelbrauner Sprühfarbe beschmiert haben. Neben Satzfragmenten wurden auch zwei Anarchiezeichen und ein Stern aufgesprüht. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hohenems unter der Telefonnummer 059 133 8142 in Verbindung zu setzen.