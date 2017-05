Flughafen Memmingen mit gutem Saisonstart

319.046 Passagiere nutzten in den ersten vier Monaten diesen Jahres die Angebote des Allgäu Airports in Memmingen. Das entspricht laut Geschäftsführer Ralf Schmid einem Zuwachs von 26,2 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres.

„Das ist ein absoluter Rekord in unserer fast zehnjährigen Geschichte und ein deutliches Signal, dass unser Angebot gefragt ist“, so Airport-Geschäftsführer Ralf Schmid am Montag in einer Aussendung. In den ersten vier Monaten 2016 hatte das Unternehmen 252.769 Passagiere verzeichnet.

Allgäu Airport Memmingen

Schuldenlast soll getilgt werden

Die Verantwortlichen rechnen jetzt mit 1,1 Mio. Passagieren im Jahr 2017, das Betriebsergebnis soll ausgeglichen ausfallen. Derzeit betragen die Bankschulden des Allgäu Airports rund acht Mio. Euro. Sie sollen bis Jahresende getilgt werden. Damit würde sich auch die Zinsbelastung verringern, heißt es.

Derzeit werden von Memmingen aus 31 Ziele angeflogen. Im Herbst kommen durch die Stationierung einer Ryanair-Maschine in Memmingen weitere sieben Destinationen dazu.

17-Millionen-Euro-Ausbau: Warten auf Urteil

Erst im April hatte das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig ein weiteres Mal grünes Licht für den Ausbau des Flughafens gegeben. Die Richter hatten vor zwei Jahren schon einmal sämtliche Einwände von Gemeinden, Bürgern und Naturschutz als nicht haltbar abgewiesen. Dagegen hatten zwei Unter-Allgäuer Bürger die neuerliche Beschwerde eingereicht.

Geschäftsführer Schmid verlieh damals seiner Hoffnung Ausdruck, dass dieses Urteil auch das Votum der EU-Wettbewerbskommission in Brüssel beschleunige, damit man mit dem 17-Millionen-Euro-teuren Ausbau beginnen könne. Bislang liegt keine Entscheidung vor.

