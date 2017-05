KSV1870: Vorarlberger Wirtschaft brummt

Laut einer Umfrage des KSV1870 blicken die österreichischen Unternehmen zuversichtlich in die Zukunft. Besonders zufrieden mit der Auftragslage sind allen voran die Unternehmer in Vorarlberg, gefolgt von Tirol und Salzburg.

Bereits im Vorjahr habe sich bei den westlichen Bundesländern ein höherer Grad an Zufriedenheit gezeigt, die sich nun in dieser Umfrage bestätige, so Roland Führer, Geschäftsführer der KSV1870 Information GmbH.

Optimismus in Vorarlberg besonders spürbar

Tatsächlich sind die Vorarlberger Unternehmen am zufriedensten: 79 Prozent bezeichnen ihre Auftragslage als gut oder sehr gut, um elf Prozentpunkte mehr als noch vor einem Jahr.

Auch was die weitere Entwicklung im Jahr 2017 anbelangt sind die Vorarlberger Unternehmen optimistischer als die in allen anderen Bundesländern: auch hier sind es 79 Prozent die glauben, dass sich die Auftragslage gut oder sehr gut entwickeln wird. Das sind gleich um 40 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. Zwar ragt Vorarlberg im Bundesländervergleich heraus, die Daten sind aber bundesweit gut, was beim KSV Hoffnung nährt: die Unternehmen würden den Konjunkturaufschwung bestätigen, den Ökonomen schon seit langer Zeit orten.

KSV1870

Damit habe sich die Einschätzung der allgemeinen Wirtschaftslage von einem ursprünglich eher niedrigem Niveau, seit dem Vorjahr durchaus beachtlich zum Positiven entwickelt.

Der KSV1870 stützt sich hier auf eine Umfrage unter seinen Mitgliedern und Kunden. Über 1.000 Unternehmen hatten Rückmeldung gegeben.