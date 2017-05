Betrunkene gehen in Großdorf aufeinander los

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern in Egg-Großdorf in einem Pub wurde Freitagabend ein 18-Jähriger schwer am Ohr verletzt. Der junge Mann musste zur Erhaltung der Hörfähigkeit unverzüglich verarztet werden.

Bei einem Abschlussabend der Landwirtschaftsschule kam es Freitagabend in einem Pub in Egg-Großdorf zu einer Körperverletzung. Ein 20-jähriger Mann schlug einem 18-Jährigen mehrmals mit der Faust gegen die linke Kopfhälfte. Der junge Mann zog sich dabei eine Verletzung am Ohr zu, die die Hörfähigkeit beeinträchtigte. Er musste sofort im Landeskrankenhaus Feldkirch versorgt werden. Der Eingriff verlief erfolgreich. Alle Beteiligten waren laut Polizei stark betrunken. Das Motiv sowie die Hintergründe sind derzeit noch unklar. Da noch Unklarheiten vorherrschen, ersucht die Polizeiinspektion Egg Zeugen des Vorfalls, sich zu melden. Der 20-Jährige wurde wegen Körperverletzung angezeigt.