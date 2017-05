Riedenburg öffnet sich für Burschen

Eine der renomiertesten Mädchenschulen, das Sacré Coeur Riedenburg, wird ab dem Schuljahr 2018/2019 auch Burschen in die höheren Schulen aufnehmen. Kritik kommt von ehemaligen Schülerinnen und Eltern.

Schulen an denen nur Buben oder nur Mädchen unterrichtet werden, gibt es nur noch wenige im Land. Ab dem Schuljahr 2018/2019 wird auch das Sacré Coeur Riedenburg in Bregenz den Unterricht koedukativ anbieten. In der Volksschule ist das bereits seit rund 30 Jahren der Fall, nun werden auch das Gymnasium und die Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe beide Geschlechter unterrichten.

Öffnung für Burschen einstimmig beschlossen

Die Schwestern und der Schulträgerverein haben einstimmig die Öffnung für Burschen beschlossen. Dass auch in der Mehrerau seit einem Jahr Buben und Mädchen gemeinsam unterrichtet werden, hat die Entscheidung beflügelt, sagt Schulleiter Gebhard Hinteregger. Positiv sei auch, dass künftig die Buben der gemischten Volksschule der Riedenburg nicht mehr abgewiesen werden müssen. Die Eltern der Schüler in der Volksschule der Riedenburg haben unter anderem aus diesem Grund positiv reagiert. Anders sieht es hingegen bei ehemaligen Schülerinnen und Eltern aus. Dort kam die Neuigkeit nicht gut an. Mit Hilfe einer Internetplattform haben ehemalige Riedenburg-Schülerinnen schon rund 700 Unterschriften gegen den koedukativen Unterricht gesammelt.

Unterschriften-Aktion und Umfrage

Schriftlich teilen die ehmaligen Schülerinnen mit, „sie wären tief mit der Schule verbunden und haben dort Werte wie Mitbestimmungsrecht, Engagement und Leidenschaft vermittelt bekommen.“ Sie wollen jenen eine Stimme geben, „die im Entscheidungsprozess nicht gehört wurden und die Kommunkikationsweise kritisieren.“ Unterstützt werden sie auch von Teilen der Schülerinnen, die sich bei einer Umfrage zu 71 Prozent für den Erhalt einer reinen Mädchenschule ausgesprochen haben. Mitte Mai wird es weitere Gespräche der Eltern mit dem Trägerverein geben.

Durchmischung dauert 20 Jahre

Ab Herbst 2018 werden also auch Burschen an den höheren Schulen der Riedenburg unterrichtet. Die Durchmischung dürfte aber langsam passieren und dürfte erfahrungsgemäß bis zu 20 Jahre dauern. Im ersten Jahr wird mit nicht mehr als einer handvoll Schülern gerechnet.