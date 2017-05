Weltweiter Kinderpornoring: Vorarlberger dabei

Das Zerschlagen eines weltweit agierenden Kinderpornoringes hat auch zur Festnahme eines Vorarlbergers geführt. Das berichtet die Tageszeitung „Der Standard“. Was dem Vorarlberger konkret vorgeworfen wird, ist noch unklar.

Internationalen Ermittlern ist ein großer Schlag gegen einen weltweiten Kinderpornoring gelungen. 900 Menschen sind insgesamt festgenommen worden, knapp 370 davon in Europa. Auch in Österreich gab es laut Vincenz Kriegs-Au, Sprecher des Bundeskriminalamtes, 18 Festnahmen. Eine davon in Vorarlberg, jeweils zwei in Kärten und Wien, drei in Oberösterreich, vier in der Steiermark und sechs in Niederösterreich. 296 sexuell missbrauchte Kinder seien identifiziert oder gerettet worden, heißt es in der Tageszeitung „Der Standard“.

Österreich war seit über zwei Jahren in die Ermittlungen unter Federführung der US-Bundespolizei FBI eingebunden. Neben Konsumenten von Kinderpornographie werden allein in den USA 25 Menschen angeklagt, die entsprechendes Material produziert haben sollen. Die Ermittlungen liefen unter dem Namen „Operation Pacifier“ („Operation Schnuller“). Es ist der größte Fall in einer Reihe von jüngst bekannt gewordenen Ermittlungserfolgen gegen die Kinderporno-Szene.