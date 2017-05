Altach will Wende schaffen und wieder siegen

Auf einen Sieg hofft der SCR Altach am Sonntag im Spitzenspiel der Bundesliga gegen Austria Wien. Allerdings haben die Altacher mit Verletzungssorgen zu kämpfen. Zudem blicken sie auf eine lange sieglose Serie zurück.

Neben Torhüter Andreas Lukse und Kapitän Philipp Netzer fällt auch Verteidiger Benedikt Zech nach seiner Gehirnerschütterung aus. Der 26-Jährige befindet sich mittlerweile aber bereits wieder auf dem Weg der Besserung.

Das Lachen ist bei Benedikt Zech schon wieder zurück - bis auf eine gut zehn Zentimeter große Narbe erinnert zumindest äußerlich nichts mehr an das Spiel gegen St. Pölten.

Sendungshinweis:

ORF 1 und Radio Vorarlberg berichten live ab 16.30 Uhr.

Altach will punkten

Zum Abschluss der 32. Runde in der Fußball Bundesliga empfängt Altach am Sonntag den Tabellenzweiten Austria Wien. Während die Altacher mittlerweile schon seit fast zwei Monaten auf einen Sieg in der Bundesliga warten müssen, konnten die Wiener die letzten drei Spiele gewinnen. Altach-Stürmer Nikola Dovedan erwartet trotzdem eine Partie auf Augenhöhe. Und auch Trainer Martin Scherb ist zuversichtlich, dass mit dem Spiel am Sonntag die sieglose Serie der Altacher endgültig beendet werden kann.