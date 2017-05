Tourengeher wird von Lawine mitgerissen

Drei Tourengeher hatten am Samstag in Tschagguns großes Glück. Als sie auf die Sulzfluh aufsteigen wollten, löste sich ein Schneebrett. Einer der Männer wurde mitgerissen und leicht verletzt. Die beiden anderen wurden nicht erfasst.

Samstagvormittag, gegen 10.00 Uhr, gingen drei Männer vom Parkplatz oberhalb des Lünerseewerkes in Latschau zu Fuß ins Gauertal, schnallten im Bereich des „Porzalengawaldes“ ihre Tourenski an und wollten im Bereich des sogenannten „Rachen“ auf die Sulzfluh aufsteigen. Einer der Männer stieg auf, die beiden anderen blieben in einer Linkskehre rund 50 Meter hinter ihm.

Plötzlich löste sich laut Polizei rund zehn Meter oberhalb des ersten Mannes ein Schneebrett und riss ihn rund 250 Meter talwärts mit. Kurz nachdem er vom Schneebrett erfasst wurde, gelang es ihm noch seine Tourenschi abzuschnallen. Er „schwamm“ laut Polizei auf der Lawine mit und wurde nicht verschüttet.

Bei beiden anderen Tourengeher wurden vom Schneebrett nicht erfasst. Die Lawine hatte eine Länge von rund 200 bis 300 Meter und eine Breite von rund fünf Meter. Sie setzten einen Notruf ab und der Besatzung der Polizeihubschraubers „Libelle“ gelang es nach mehreren Anflugversuchen die drei Alpinisten aufzunehmen und auf den Parkplatz beim Lünerseewerk in Latschau wieder abzusetzen. Der Verletzte begab sich selbständig ins Krankenhaus.