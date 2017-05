Bettina Plank holt Bronze bei der Karate-EM

Bei der Karate-Europameisterschaft in Izmit in der Türkei sichert sich Bettina Plank in der Klasse bis 50 Kilogramm die Bronze-Medaille. Für die 25 Jährige Feldkircherin ist es die dritte Einzel-Medaille bei einer Europameisterschaft.

Bettina Plank wurde den Erwartungen des Österreichischen Karatebunds (ÖKB) bei den Europameisterschaften in Izmit gerecht. Die 25-Jährige, die vor zwei Jahren bei der EM in Istanbul Gold geholt hatte, setzte sich am Samstag in der Klasse bis 50 Kilogramm im Bronze-Kampf gegen Adriana Crhonkova (CZE) mit 3:0 durch.

Geri Grafoner

„Mir ist ein Stein von Herzen gefallen. Ich bin froh, dass sich das Vorjahres-EM-Deja-vu nicht wiederholt hat - als ich das keine Finale verloren hatte“, freute sich Plank nach dem entscheidenden Kampf. Coach Benitez schwärmte: „2015 holte Bettina in der Türkei Gold, in diesem Jahr war sie aber noch stärker.“ 2016 holte Plank bei der Heim-WM in Linz ebenfalls Bronze.