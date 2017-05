ARBÖ eröffnet neue Prüfstelle in Feldkirch

Der ARBÖ hat in Vorarlberg eine zweite Kfz-Prüfstelle in Feldkirch eröffnet. Die finanzielle Schieflage des Unternehmens wurde durch den Verkauf von Immobilien mittlerweile bereinigt.

Durch die Veräußerung der Standorte Bludenz, Feldkirch und Dornbirn sei es gelungen, den Großteil der Schulden abzubauen, sagt Peter Steurer, Präsident des ARBÖ Vorarlberg. Die Schulden hatte man hauptsächlich gegenüber der ARBÖ-Bundesorganisation.

Mit der Eröffnungen der Prüfstelle hat der ARBÖ neben Bregenz jetzt einen zweiten Standort im Land. Insgesamt werden noch 5.000 Mitglieder betreut - vor zwei Jahren waren es noch doppelt so viele. Die Landesorganisation wird weiterhin mit rund 100.000 Euro von der Bundesorganisation unterstützt.

Pleite im Jahr 2014

Die Ursache der Insolvenz lag in wirtschaftlichen Problemen in der Vergangenheit. Im Herbst 2014 hatte die ARBÖ-Bundesorganisation beschlossen, keine weiteren Zahlungen mehr an die Landesorganisation Vorarlberg zu bezahlen. Daraufhin folgte in letzter Konsequenz die Insolvenz der ARBÖ Betriebsgesellschaft. Kurz darauf ging die ARBÖ Landesorganisation Vorarlberg in Konkurs.