Fohner warnt vor Pflegekräftemangel

Ursula Frohner, die Präsidentin des österreichischen Gesundheits- und Krankenpflegeverbands, warnt vor einer Pensionierungswelle bei Pflegekräften. Außerdem fordert sie mehr Mitsprache für Pflegepersonal.

Das ORF Radio Vorarlberg Samstagsinterview hören Sie in voller Länge in der Landesrundschau am 6.5, 12.30 Uhr, ORF Radio Vorarlberg.

Gehen die geburtenstarken Jahrgänge der 1960er-Jahre in Pension, drohe ein massiver Mangel an Pflegekräften, wenn nicht jetzt die Reißleine gezogen werde, so Frohner im Samstag-Interview von ORF Radio Vorarlberg. Gesundheits- und Krankenpflegepersonen würden 65 Prozent aller Gesundheitsberufe ausmachen.

„Es ist hoch an der Zeit, dass man diesen wichtigen Gesundheitsberuf auch mehr in Entscheidungen auf der politischen Ebene und auf der gesellschaftlichen Ebene abbildet und einbindet“, sagt Fohner. „Dann wird es auch zu einem Paradigmenwechsel kommen.“

Pflegeforum: Betroffene fordern bessere Strukturen

Auch beim Ländle-Pflegeforum in Nenzing am Freitag mit rund 300 Pflegekräften wurde ausdrücklich mehr Personal gefordert. Damit die Pflegefachkräfte in Heimen und Spitälern eine gute Arbeit machen können, brauche es mehr Personal und bessere Strukturen, da waren sich die Betroffenen einig.

Pflege-Forum: „Alles was recht ist“ In Nenzing hat das zweite Ländle-Pflege-Forum stattgefunden. Motto war „Alles was recht ist“. Fazit: Künftig braucht es mehr Pflegekräfte und bessere Strukturen.

Im Bericht der Volksanwaltschaft ist Vorarlberg gut weggekommen. Dennoch wachsen die Anforderungen von Jahr zu Jahr, aktuell auch aufgrund der neuen Ausbildung und der neuen Berufsgruppe der Pflegeassistenten, sagt Landesrätin Katharina Wiesflecker. In einem nächsten Schritt sei die gemeinsame Personalplanung vorgesehen. Im Herbst sollten laut Wiesflecker die Prognosen vorliegen, wie der Pflegebereich im Personalbereich aufgestellt ist und dann könne geplant und auf das neue Ausbildungsgesetz reagiet werden. Zudem sei es dann wichtig zu koordinieren, wie die neue Ausbildungsgruppe miteinbezogen werden kann.