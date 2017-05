Durchwachsenes Zeugnis für LQM

Der Landesrechnungshof hat der Ländle Qualitätsprodukte Marketing GmbH (LQM) ein durchwachsenes Zeugnis ausgestellt. Kritisiert wird vor allem der Mangel an finanziellen Kontrollmöglichkeiten, auch Erfolgskriterien gebe es kaum.

Die Ländle Qualitätsprodukte Marketing GmbH (LQM) kümmert sich vor allem um Qualitätskontrolle und Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte aus Vorarlberg. Eine Vielzahl an Zertifizierungen und Kennzeichnungen sollen Konsumenten über Herkunft und Qualität von Produkten informieren. Zudem soll sie dem Land bei der Umsetzung der Ökoland Strategie 2020 behilflich sein. Das Land unterstützt die Gesellschaft finanziell: Im Prüfzeitraum mit 3,57 Mio. Euro. Eigentümer ist die Landwirtschaftskammer.

Stärkere Rolle für Land gefordert

Nur: Wie genau die Gesellschaft mit dem Förderungen des Landes umgeht, ist dem Land nicht in allen Details bekannt. Zu diesem Schluss kommt der Prüfbericht des Landesrechnungshofs, der am Freitag präsentiert wurde. Die notwendigen Informationen über die finanzielle Entwicklung würden der zuständigen Abteilung beim Amt der Landesregierung nämlich nicht vorliegen. Der Landesrechnungshof fordert vor diesem Hintergrund eine Verbesserung der finanziellen Kontrollmechanismen.

Ein weiterer Kritikpunkt: Es fehle an einer Gesamtstrategie, der letzte Businessplan stamme nämlich aus dem Jahr 2003. Seither habe sich vieles im Wirkungsbereich der Gesellschaft verändert. Außerdem gebe es kaum Erfolgsfaktoren, die Aussagen über Tätigkeiten und Wirkung zuließen. Der Landesrechnungshof schlägt daher Indikatoren für die Zielerreichung vor. Das Land solle zudem eine Übernahme des Aufsichtsratsvorsitzes prüfen.

Marken- und Siegeldschungel soll sich lichten

Und schließlich soll auch für den Konsumenten durchsichtiger werden, was die LQM mit ihren Marken sowie Herkunfts- und Gütesiegeln auszeichnet. Derzeit gebe es nämlich allein 17 Marken - etwa für Äpfel, Alpschweine oder Christbäume. Oft würden die Kennzeichnungen ähnliches ausdrücken. Der Landesrechnungshof empfiehlt daher eine „einheitlich, für den Konsumenten gut wahrnehmbare Darstellung“. Insgesamt hat der Landesrechnungshof 22 Empfehlungen ausgesprochen.

Moosbrugger begrüßt Vorschläge

Landwirtschaftskammerpräsident Josef Moosbrugger nahm am Freitag umgehend Stellung zu den Vorschlägen des Landesrechnungshofs: Der geforderte Businessplan werde unter dem neuen Geschäftsführer erstellt. Zuletzt habe man die Arbeitsschwerpunkte nach den Vorgaben der Ökolandstrategie ausgerichtet. Die Anregungen hinsichtlich Markenführung und Siegelverwendung würden mit entsprechenden Experten beraten.

Die angeregten Kontrollmechanismen gebe es bereits oder würden sich in Vorbereitung befinden. Und was die vorgeschlagenen Neuerungen im Aufsichtsrat betrifft, werde man sich in diesem Gremium beraten. Der Blick von außen biete „wertvolle Anregungen für die Weiterentwicklung der Serviceeinrichtung für eine stärkere Marktpräsenz der Lebensmittel aus der Vorarlberger Landwirtschaft.“