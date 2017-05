Pflegeheime: Vorarlberg als Positiv-Beispiel

Der Jahresbericht der Bundesvolksanwaltschaft hat teilweise schockierende Zustände in österreichischen Pflegeheimen aufgedeckt. Vorarlberg stellt die Expertenkommissionen allerdings ein gutes Zeugnis aus.

Patienten, die nächtelang in ihren Exkrementen liegen oder bereits um 17.00 Uhr mit Beruhigungsmittel in die Nachtruhe geschickt werden: Österreichweit wurden durch die unangekündigten Kontrollbesuche der Expertenkommissionen in den Pflegeeinrichtungen teilweise massive Missstände, Defizite und auch Menschenrechtsverletzungen aufgedeckt, sagt der zuständige Bundesvolksanwalt Günter Kräuter.

Verantwortlich dafür seien vor allem strukturelle Mängel, so Kräuter - also einfach zu wenig Personal: „Es ist einfach nicht möglich, dass in bestimmten Extremfällen eine einzige Pflegeperson - beispielsweise über Nacht - 40 bis 50 hochdemente Personen betreuen soll.“ Das Pflegepersonal sei nämlich österreichweit bis auf ganz wenige Ausnahmen äußerst engagiert und bemüht um die Patienten.

Vorarlberg als „best practice“-Beispiel

Vorarlberg stellt Kräuter ein gutes Zeugnis aus: „Direkte massive Vorwürfe für das Bundesland Vorarlberg sind dem Bericht nicht zu entnehmen.“ Stattdessen enthalte er positive Beispiele. „Man bemüht sich in Vorarlberg sehr, was die gerontopsychiatrische Kompetenz in Pflegeheimen betrifft“, so Kräutler. Diesbezüglich sei man durchaus ein „best practice“-Beispiel auch für andere Bundesländer.

Das Besondere am Vorarlberger Projekt bezüglich gerontopsychiatrischer Kompetenz beschreibt Kräuter so: „Wenn Pflegepersonen Kommunikationsfähigkeiten erlernen, um mit kognitiv beeinträchtigten Personen gut umgehen zu können, ist es natürlich sehr, sehr wichtig und für eine sinnvolle Pflege entscheidend.“ 2014 hat der Vorarlberger Sozialfonds dieses Projekt in Auftrag gegeben. Nach Angaben der Vorarlberger Pflegegesellschaft Connexia wird es mittlerweile in 32 heimischen Pflegeheimen mit über 1.700 Bewohnern umgesetzt.