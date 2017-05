Viehhalle wird um 1,5 Mio. Euro renoviert

Die in die Jahre gekommene Viehhalle in Dornbirn Schoren wird um 1,5 Mio. Euro umgebaut. Unter anderem wird die Versteigerungsarena vergrößert. Besonderes Augenmerk liegt auf dem Tierschutz.

Nachdem die Landwirtschaftskammer vergangenes Jahr bereits das morsche Dach der Viehhalle saniert und mit neuen Fenstern ausgestattet hat, wird jetzt das Gebäude selbst umgebaut. Die Viehversteigerungsarena wird vergrößert und um ein Drittel erweitert: Statt bisher 260 werden künftig 350 Landwirte in der Halle Platz finden, um an den Verteigerungen teilzunehmen. Der Versteigerungsring selbst wird um sechs Meter verlängert.

Kein händisches Misten mehr

Die Stallungen werden bedienungsfreundlich gestaltet - bislang musste man sie per Hand ausmisten. Die Landwirtschaftskammer baut auch einen neuen Waschplatz für Kühe ein, einen eigenen Quarantäneraum und vier neue Kälberboxen - alles Änderungen im Sinne des Tierschutzes.

Saniert werden zudem die WC-Anlagen und die Außenfassade. Insgesamt investiert die Landwirtschaftskammer 1,5 Millionen Euro in die Erneuerung der Schorenhalle. Bis Ende August soll alles fertig sein. Die erste Viehversteigerung in der erneuerten Halle findet am 11. September statt, offiziell eingeweiht wird sie am 1. Oktober.