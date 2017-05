Mösle-Meeting mit Top-Starterfeld

In gut drei Wochen startet das Hypo-Mehrkampf-Meeting in Götzis. Am Start sein werden auch heuer wieder die besten Zehnkämpfer und Siebenkämpferinnen der Welt. Sie können sich heuer im Mösle-Stadion auf eine neue Laufbahn freuen.

36 Herren und 37 Frauen, so viele wie noch nie, werden bei der heurigen Auflage des Hypo-Meetings versuchen, ihre Bestleistungen zu übertreffen. Die neue Laufbahn soll das Ihre dazu beitragen.

APA/ Dietmar Stiplovsek Favorit Damian Warner

Bei den Herren kommt der Topfavorit mit Damian Warner aus Kanada. Österreichs Nummer 1, Dominik Distelberger, möchte seine im Vorjahr in Götzis aufgestellte Bestleistung von 8175 Punkte weiter nach oben schrauben: Es sei noch mehr möglich, sein letztjähriger Wettkampf sei auch nicht optimal gelaufen. Heuer hoffe er auf eine neue Bestleistung.

Drei Östereicherinnen am Start

Bei den Damen führt der Sieg über Olympiasiegerin Naffisatu Thiam. Die Belgiern möchte ihren ersten Götzis-Sieg holen. Mit Jungstar Sarah Lagger, Verena Preiner und der Hallen-EM-Zweiten Ivona Dadic werden auch gleich drei Österreicherinnen am Start sein.