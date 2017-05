Altach: Zech fällt auf unbestimmte Zeit aus

Benedikt Zech wird dem SCR Altach auf vorerst unbestimmte Zeit fehlen. Er hatte im Bundesliga-Spiel am Samstag in St. Pölten eine schwere Gehirnerschütterung erlitten.

Das Heimspiel gegen die Wiener Austria am Sonntag wird der Verteidiger jedenfalls fix versäumen. Zech hat sich am vergangenen Wochenende bei einem Zusammenstoß mit St. Pöltens Torhüter Christoph Riegler eine schwere Gehirnerschütterung zugezogen. Bei der Kollision erlitt der 26-Jährige außerdem eine stark blutende Rissquetschwunde. Der kurzzeitig bewusstlose Zech wurde ins Krankenhaus St. Pölten gebracht, am Montag konnte er dieses verlassen. In Vorarlberg soll sich der SCR-Profi nun vorsichtshalber einer weiteren CT-Untersuchung unterziehen.

Philipp Netzer droht gegen die Austria ebenfalls auszufallen: Altachs Kapitän laboriert an einer Muskelverletzung im Gesäßbereich.