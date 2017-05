Lastwagen fährt gegen Montafonerbahn

Ein Lastwagen ist am Mittwochmorgen in Bartholomäberg mit einem Triebfahrzeug der Montafonerbahn kollidiert. Der LKW-Lenker war an einer Kreuzung rechts abgebogen, obwohl er rot hatte.

Der 43-jähriger LKW-Fahrer fuhr am 03.05.2017 um 8.10 Uhr in Bartholomäberg auf der L 188 in Richtung Schruns. Bei der Kreuzung mit der Bahnhofstraße bog der Lenker trotz Rotlicht nach rechts Richtung Vandans ab. Dabei prallte er gegen eine talauswärts fahrende Garnitur der Montafonerbahn.

Verletzt wurde niemand. Am LKW entstand Totalschaden, der Triebwagen wurde leicht beschädigt. Auch an Signalreinrichtungen der Montafonerbahn und an der Ampelanlage entstand Schaden. Die Strecke der Montafonerbahn musste zwischen St. Anton und Schruns von 8.10 Uhr bis 9.15 Uhr gesperrt werden.