Sexuelle Belästigung in Dornbirn: Serientäter?

Eine 17-jährige Schülerin ist am Montag in Dornbirn Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden. Ein Unbekannter folgte ihr nach Hause, drang in ihr Wohnhaus ein und verging sich an der jungen Frau. Die Polizei schließt einen Wiederholungstäter nicht aus.

Bereits zum siebten Mal kam es laut Polizei in den vergangenen Jahren zu einem solchen Vorfall, immer nach demselben Schema. Immer war der Täter vermummt, immer flüchtete er, wenn sich die Opfer wehrten. Die Polizei geht auch davon aus, dass der Mann die Frauen kurz vor der Tat beobachtete, um sicher zu sein, dass sie allein unterwegs sind. Alle Taten ereigneten sich im Bereich Dornbirn Schoren, an der Dornbirner Ach und im Rohrbach. Die ermittelnden Beamten schließen deshalb einen Wiederholungstäter nicht mehr aus.

Täter mit Skateboard in die Flucht geschlagen

Im jüngsten Fall am Montagmorgen stieg die 17-Jährige um 5.35 Uhr am Bahnhof Dornbirn Schoren aus dem Regionalzug aus. Von dort ging sie zu Fuß zu einem Mehrparteienwohnhaus in der Millröckergasse. Schon auf dem Weg bemerkte sie, dass ihr ein unbekannter Mann auf einem Fahrrad folgte.

Als die Schülerin das Mehrparteienhaus betrat, huschte der Mann ebenfalls durch die Eingangstür, drückte sie an die Wand und begann, sie zu begrapschen. Die 17-Jährige hatte ein Skateboard in der Hand, mit dem sie dem Täter mehrere Schläge versetzte. Dass er dadurch verletzt wurde, sei eher nicht anzunehmen, so der ermittelnde Beamte. Die Schläge führten aber dazu, dass der Täter von ihr abließ und flüchtete.

Polizei bittet um Hinweise

Der Mann soll etwa 170 cm groß sein und trug zum Tatzeitpunkt eine schwarze Kapuzenjacke und eine dunkle Hose. Eine Alterseinschätzung ist laut Polizei nicht möglich, weil der Angreifer den Mund- und Nasenbereich mit einem lilafarbenen Halstuch mit weißem Muster bedeckt hatte. Aus diesem Grund gibt es auch kein Phantombild. Die Polizei Dornbirn bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 059 133 8140.