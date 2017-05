RTG ist „Steuerberater des Jahres“

Die Dornbirner Steuerberatungskanzlei RTG ist am Donnerstagabend zum Vorarlberger „Steuerberater des Jahres“ gekürt worden. Die Auszeichnung wird von „Die Presse“ und der IFA Finanzgruppe verliehen.

RTG

Damit holte sich RTG zum zweiten Mal in Folge den Titel „Steuerberater des Jahres“. Dem Preis liegt ein Klientenvoting zugrunde. Bei der Prämierung am Donnerstag in den Sophiensälen in Wien waren Altfinanzminister Hannes Androsch als Keynote Speaker sowie Kammerpräsident Klaus Hübner anwesend. Die Traditionskanzlei RTG beschäftigt an ihren Standorten in Dornbirn, Riezlern und Wien 70 Mitarbeiter.