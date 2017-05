Arbeitsunfall: Fingerkuppen abgetrennt

Ein 43-jähriger Arbeiter hat sich am Dienstag in einer Firma in Bludesch bei einem Unfall zwei Fingerkuppen der rechten Hand abgetrennt.

Beim Befüllen einer Getränke-Pulvermischanlage hob der Mann das Schutzgitter ab und griff mit der Hand in den Trichter. Dabei geriet er in die Förderschnecke, teilte die Vorarlberger Polizei mit.

Weshalb der Arbeiter in den Trichter griff, war vorerst nicht bekannt. Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung an Ort und Stelle mit der Rettung in das Landeskrankenhaus Bludenz gebracht.