Kleintransporter bleibt in Hecke stecken

Ein Kleintransporter ist am Montagvormittag einen Hang in Frastanz hinuntergerollt und in einer Hecke steckengeblieben. Der Lenker dürfte bei dem Fahrzeug mit Automatikgetriebe den falschen Modus eingelegt haben.

Gegen 9.45 Uhr rollte der Transporter die Wiese mehrere Meter hinunter. Das Fahrzeug blieb in einer Hecke stecken und wurde im Frontbereich beschädigt. An Bord befanden sich zwei volle und zwei leere Sauerstoffflaschen. Verletzt wurde niemand. Laut Polizeiangaben dürfte der Lenker versehentlich den Rückwärtsgang statt des Parkmodus eingelegt haben.