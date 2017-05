Sprickler will zweckgebundene Vermögenssteuer

Für die Sozialdemokraten ist der 1. Mai - der Tag der Arbeit - einer der wichtigsten Termine im jährlichen Festkalender. Die Vorarlberger Parteichefin fordert angesichts des Feiertags eine zweckgebundene Vermögenssteuer.

Die Vorarlberger SPÖ hat zu ihrer traditionellen Mai-Feier in diesem Jahr die Autorin und Aktivistin Barbara Blaha in die Bregenzer Seeanlagen eingeladen. Blaha war 2007 aus Protest an der Beibehaltung der Studiengebühren in einer SPÖ-geführten Regierung aus der Partei ausgetreten.

„Geht so nicht mehr weiter“

Zur derzeitigen Situation der SPÖ sagt Blaha, dass es noch viel Luft nach oben gebe: „Ich glaube, die SPÖ wäre gut beraten, ein paar Dinge dringend zu ändern. Die eine Sache ist: Sie muss glaubwürdiger werden. Die andere Sache ist: Sie muss demokratischer werden.“

Blaha fordert, dass sich die SPÖ traut, sich selbst mehr zuzutrauen - der Mut zur Veränderung gehöre auch in die Partei. Der fehle aber leider, weil man es jahrelang nicht gewohnt gewesen sei, neue Dinge auszuprobieren - und damit auch gut gefahren sei, so Blaha. „Schön langsam ist man aber an einem Punkt, wo man sagen muss: Viel länger geht es so nicht mehr weiter.“ Sonst sei die SPÖ die längste Zeit in der Regierung gewesen.

Sprickler-Falschlunger will Vermögenssteuer

Die Partei sei landes- und bundesweit gut aufgestellt, sagt hingegen Gabriele Sprickler-Falschlunger, die in diesem Jahr zum ersten Mal als Vorarlberger Parteichefin den Tag der Arbeit feiert. Sie fordert am Tag der Arbeit mehr Solidarität - nicht nur innerhalb der Partei, sondern auch mit den Menschen, die arbeiten und dennoch schlecht gestellt sind.

„Also ich fordere auch heute wieder eine Vermögenssteuer. Die muss in der nächsten Regierung kommen“, so Sprickler-Falschlunger. Das lasse sich mit der ÖVP aber nicht machen. Die Landesparteivorsitzende schlägt außerdem vor, die Vermögenssteuer an einen Zweck zu binden. So könnte sie etwa in der Pflege Verwendung finden. „Ich glaube, dass damit das Verständnis der Menschen für diese Steuer viel größer wäre.“

Moosbrugger betont Rolle der Landwirtschaft

Landwirtschaftskammerpräsident Josef Moosbrugger weist am 1. Mai darauf hin, dass die rund 4.000 kleinen und mittleren landwirtschaftlichen Betriebe im Land nicht nur die Lebensmittelgrundversorgung, sondern auch Arbeitsplätze sichern. Etwa eine halbe Million Arbeitsplätze sei in der agrarischen Wertschöpfungskette angesiedelt, so Moosbrugger. Einer aktuellen Studie der Universität Linz zufolge könnten zusätzlich 30.000 Arbeitsplätze geschaffen werden, wenn die Österreicher etwa 30 Prozent mehr heimische Lebensmittel kaufen würden.

