Pkw überschlägt sich - fünf Verletzte

Ein 21-jähriger Pkw-Lenker ist in Hörbranz in der Nacht auf Montag gegen einen Randstein gefahren und ins Schleudern geraten. Das Fahrzeug überschlug sich in der Folge, die fünf Insassen wurden unbestimmten Grades verletzt.

Der 21-Jährige war gegen 1.30 Uhr auf der L1 von Lochau in Richtung Hohenweiler unterwegs. In Hörbranz fuhr er aus unbekannter Ursache gegen den rechten Randstein. Sein Auto geriet daraufhin ins Schleudern und überschlug sich. Der Lenker und die übrigen Insassen im Alter zwischen 17 und 18 Jahren konnten sich selbst aus dem Unfallfahrzeug befreien. Sie erlitten Verletzungen unbestimmten Grades.