Zusammenstoß: Altach-Verteidiger noch im Spital

Nach seinem schweren Zusammenstoß mit St. Pölten-Tormann Christoph Riegler ist der Altacher Verteidiger Benedikt Zech auf dem Wege der Besserung. Zech war auf dem Platz zusammengebrochen und liegt derzeit noch im Spital in St. Pölten.

Der Verteidiger prallte kurz vor der Pause des Bundesliga-Duells mit Torhüter Christoph Riegler Kopf an Kopf zusammen. Der am Kopf blutende Altacher Verteidiger blieb zunächst bewusstlos liegen. Er rappelte sich nach einer Behandlung zwar auf, konnte sich aber nicht auf den Beinen halten. Nach minutenlanger Unterbrechung wurde Zech auf einer Trage in die Kabine abtransportiert.

Der Verteidiger zog sich eine Rissquetschwunde über dem Ohr und eine schwere Gehirnerschütterung zu. Laut Vereinsangaben ging es ihm am Sonntag schon deutlich besser, er kann spätestens am Dienstag das Spital verlassen.