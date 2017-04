Über 100.000 Kilogramm Müll gesammelt

Bei der Aktion „Saubere Umwelt braucht Dich“ haben Freiwillige in Vorarlberg heuer rund 107.000 Kilogramm Müll aufgesammelt. Nach Angaben des Umweltverbandes haben an der Aktion im März und April hochgerechnet 14.000 Freiwillige teilgenommen.

In zahlreichen Städten und Gemeinden haben sich wieder jeweils mehrere Hundert Menschen aufgemacht, um die heimischen Wiesen und Wälder vom Müll zu befreien. So etwa in Dornbirn und Bregenz, wo jeweils über 400 Ehrenamtliche gezählt wurden, aber auch in Gemeinden wie Wolfurt (300 Freiwillige), Satteins (200 Freiwillige) oder Vandans (265 Freiweillige). Im vergangenen Jahr sammelten rund 12.200 Helfer rund 90 Tonnen Müll - somit gibt es in diesem Jahr laut vorläufigen Angaben eine deutliche Steigerung.

Unter den vielen Freiwilligen war besonders die junge Generation wieder zahlreich vertreten, auch Flüchtlinge und diverse Vereine haben beim großen Aufräumen mitgemacht. Zusätzlich zu den offiziellen Terminen waren während der Wochen viele Schülerinnen und Schüler unterwegs und haben Müll gesammelt.

Zigarettenautomat und Möbelgarnitur entsorgt

Nach wie vor werden vor allem Getränkedosen, Plastik- und Papierverpackungen, Zigarettenstummel und Hundesackerl achtlos weggeworfen. Die Aktion förderte zudem wieder zahllose Fahrräder, Autoreifen und Elektrogeräte aus dem Unterholz unserer Wälder zutage.

Sogar ein Zigarettenautomat wurde aus der Leiblach gefischt, und im Ippachwald der Gemeinde Buch wurde eine ganze Möbelgarnitur mit mehreren Stühlen und Sofateilen illegal entsorgt.

Einige Ergebnisse stehen noch aus

Bereits zum achten Mal haben der ORF Vorarlberg, das Land Vorarlberg, die Wirtschaftskammer und der Umweltverband die große landesweite Landschaftsreinigung „Saubere Umwelt braucht dich“ organisiert. Da noch einige Sammelergebnisse ausstehen - von den 67 sammelnden Gemeinden hatten bis Samstagabend 42 ihre Ergebnisse gemeldet - hat der Umweltverband die Zahl hochgerechnet.

Außerdem mussten einige Gemeinden ihren Termin witterungsbedingt verschieben - so etwa die Gemeinden Mittelberg, Thüringerberg und Viktorsberg, wo die Aktion am 6. Mai stattfindet. Abgesagt wurde die Müllsammlung witterungsbedingt in Laterns und Riefensberg.

Link: